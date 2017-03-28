專家：陸翼龍II無人機 躋身世界級

中國大陸軍事專家說，大陸研製生產的無人機翼龍II，與美國的MQ-9死神無人機屬於同一水準。

大陸軍事專家傅前哨今天晚上在中國中央電視台（大陸央視）節目上，作以上表示。

他透露，翼龍II集察打於一體，既有光電偵察，也有雷達偵察，又能掛載多種飛彈，連續攻擊10多個目標，目前全球只有MQ-9和翼龍II達到這種水準。

他又說，中東國家大量使用了大陸自行研製的無人機，且命中率都達到90%以上。

對於有美國媒體指出，解放軍有意把無人機放到航空母艦上，傅前哨透露，對於小型無人機而言，大陸現有航艦可以讓它上艦，但大型無人機則不可能。

他說，翼龍II等無人機為大型無人機，重達4噸，需要欄阻索，但其重量又與現有欄阻索不相配，並不適用。

根據軍事專家的分析，目前美國普遍使用的液壓欄阻索可以調整彈射的力道，但需要頗長時間，戰時不可能使用。

分析指出，只有最先進的電磁欄阻索才能按照軍機的重量調整力道，這樣的話，如果大型無人機要上航艦，必須等待電磁欄阻索的出現。

另外，傅前哨說，目前大陸無人機的弱點在於發動機。他說，如果大陸無人機有了更先進的發動機，其速度可達到超音速5倍或10倍，甚至15倍。

按照軍事分析，以上速度已成為極音速飛行速，欄阻困難。

大陸媒體2月曾報導，多用途翼龍II無人機成功首飛，這款無人機與美國的MQ-9死神無人機相當，且已接獲海外訂單。

首飛的翼龍II無人機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺；飛機的最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度達每小時370公里。

翼龍II的最大起飛重量達到4.2噸，可實現20小時持續任務續航。此外，它配置合成徑面雷達（SAR）、雷射制導飛彈和GPS制導炸彈等先進設備。1060328

(中央社)