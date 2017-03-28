川習會下週登場 佛州嚴陣以待

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美中兩國元首將於下週在佛羅里達州會晤，華府與北京預計將於本週宣布行程。佛州當地已嚴陣以待，準備迎接習近平到訪。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，將於4月6至7日在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部首次會晤，美中雙方預計本週宣布川習會行程。

佛州當地報章棕櫚灘郵報（Palm Beach Post）27日報導，轄區包括馬阿拉哥度假俱樂部的蘭塔納市（Lantana）警長薛勒（Sean Scheller）告知當地居民，習近平將於4月6至7日，下榻位於馬拉阿哥南邊的「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa）。

薛勒表示，警方將從4日起拉起圍欄拒馬，蘭塔納地區8成停車位將無法使用。

川習會是川普上任後，美中領導人首次非正式形式的會晤。外界預期，北韓將是重要議題，中方也將尋求川普政府再次確認一中政策。

川普已於2月在馬拉阿哥會見日本首相安倍晉三，川普集團過去投資的馬拉阿哥度假俱樂部，已取代距離華府較近的大衛營（Camp David）。大衛營是多位美國總統短期度假與舉行政治會談的地點。1060328

(中央社)