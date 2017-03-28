泰叢林拍到瀕絕母虎帶小虎 保育燃希望

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泰國發現小老虎蹤跡，保育人士今天大讚這是唯恐將因盜獵而絕跡物種的「奇蹟般」勝利。

法新社及馬來西亞「星報」（The Star）報導，泰國東部叢林設置的相機2016年拍到4隻母老虎和6隻小老虎，證實是瀕臨絕種的印度支那虎。

上回這類老虎家庭現蹤是15年前，地點在泰國與緬甸交界的西叢林地帶。

野生貓科保育組織Panthera老虎計畫主任古德瑞契（John Goodrich）表示：「泰國東部老虎再次現蹤，令人驚奇。」

相機捕捉到的畫面顯示，母虎和牠們的孩子在叢林裡疲憊行走。這是在反走私團體和泰國公園當局合作下拍到的畫面。

一般而言，印度支那虎比孟加拉虎和西伯利亞虎小，曾在亞洲大半地區出沒。

但現今估計全球只剩221隻印度支那虎，棲息於泰國和緬甸。（譯者：中央社蔡佳伶）1060328

(中央社)