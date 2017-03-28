零安樂、零棄養後 新北推六大願景
新北市動保處2015年3月1日宣布零安樂、零棄養政策已超過2年，今年再推六大願景，包括「建構毛寶貝訓練中心」、「推廣行政機關機關犬」、搭配流浪毛寶貝減量「TNVR點·線·面」、「乾淨餵養，動保大和解」、同步輔導新北寵物店推展「新北寵物業5新計畫」及宣導愛護動物生命教育的「毛寶貝為電影製作」等。
動保處表示，六大願景著重從動物之家出發，由內而外推動，兼顧收容犬貓及流浪犬貓，同事也包含認養與購買。
(中時)
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