中緬輸油管道重啟協議 4月可望開通

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一條貫穿緬甸全境通往中國西南地區、總長達770公里的新輸油管道4月可望開通。開通後，中國石油每天可將26萬桶進口原油輸送到中國雲南省境內

星島日報引述德國之聲電台網站指出，這條總價值達15億美元的輸油管道已經閒置2年。不過緬甸官方和工業界近日表示，中緬雙方就啟用這條輸油管道重新達成協議。

協議允許中國石油每天經孟加拉灣及緬甸境內的輸油管線將26萬桶進口原油輸送到中國大陸雲南省境內。

報導指出，這條輸油管道是中國「一帶一路」倡議中的重要基礎設施，在經馬六甲海峽海上運輸石油線路之外，提供另一條直接從中東向中國輸送石油的管線。

緬甸石油天然氣公司一名負責人說，協議待緬甸電力與能源部簽字。

緬甸工業界一名人士表示，運輸關稅和緬甸境內石油稅費的問題已談攏解決，只差港口費尚未有共識。雙方正努力協商最終的條款並簽署合約，可能幾天後或者4月初就可以達成。1060328

(中央社)