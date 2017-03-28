中緬輸油管道重啟協議 4月可望開通
一條貫穿緬甸全境通往中國西南地區、總長達770公里的新輸油管道4月可望開通。開通後，中國石油每天可將26萬桶進口原油輸送到中國雲南省境內
星島日報引述德國之聲電台網站指出，這條總價值達15億美元的輸油管道已經閒置2年。不過緬甸官方和工業界近日表示，中緬雙方就啟用這條輸油管道重新達成協議。
協議允許中國石油每天經孟加拉灣及緬甸境內的輸油管線將26萬桶進口原油輸送到中國大陸雲南省境內。
報導指出，這條輸油管道是中國「一帶一路」倡議中的重要基礎設施，在經馬六甲海峽海上運輸石油線路之外，提供另一條直接從中東向中國輸送石油的管線。
緬甸石油天然氣公司一名負責人說，協議待緬甸電力與能源部簽字。
緬甸工業界一名人士表示，運輸關稅和緬甸境內石油稅費的問題已談攏解決，只差港口費尚未有共識。雙方正努力協商最終的條款並簽署合約，可能幾天後或者4月初就可以達成。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。