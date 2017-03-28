草莓千層蛋糕玩快閃 家樂福單日6折

家樂福明天有草莓千層蛋糕單日快閃，原價145元、約61折特價89元。（家樂福提供）

限期快閃玩進家樂福，爆紅的草莓千層蛋糕，3月初開賣至今賣出1萬5000多份，明天（29日）為了歡慶青年節，單日原價145元、特價89元，約打61折，在季節限定的期待感外，多了一份意外驚喜。

家樂福公關經理林夢紹表示，今年起為了與顧客有更多互動，每逢特別節日都玩快閃，之前包括2月14日情人節、3月8日婦女節、3月21至23日法國味旅都有限期商品優惠，折扣殺到4折起，相當有吸引力。林夢紹說婦女節的北海道生乳卷快閃，原價208元、特價99元，一天賣8000多份，爆發力驚人。這回草莓千層蛋糕挾超人氣，銷量可望破紀錄。

(中時)