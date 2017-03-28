野柳紅色警戒線確定保留 學者建議景點分區管理
交通部觀光局北觀處27日在對於野柳地質公園紅色警戒線爭議，邀請學者研討替代方案，與會學者大都一致認為紅色警戒線在安全管理上有其必要，仍將繼續保留，未來野柳地質公園也將朝分區管理方式經營。
不少與會學者認為，紅色警戒線劃設有其必要，台大地理系教授林俊全表示，野柳紅色警戒線的劃設為必要之惡，他建議未來野柳地質公園可朝景點分區方式管理，部分區域限制進行環境教育解說時才能進入。
師大地理系教授王文誠也贊同上述看法表示，野柳地質公園未來可朝分區方式管理，例如第一區開放遊客自由進入，維持紅線的設置，第二區以需付費導覽解說方式管理遊客人數，階段性減少紅色警戒線的設置範圍，朝向深度觀光發展。
世新大學觀光學系教授陳墀吉建議，將園區內資源重新盤點，分為只能觀賞不能觸摸區、有限度的互動區及可進行較低限度的工程施作區，以進行更有效的管理；另外可舉辦產業界的論壇，邀請園區內第一線導遊、領隊及保險業者，共同討論園區經營管理的理念分享，有效預防遊客意外。
交通部觀光局北觀處處長陳美秀表示，風景區的管理原則為遊客安全至上，50年以來的紅色警戒線雖非最佳解，卻為目前可接受暫時性管理方式，紅線的警示效果具國際通用概念，且有法律上實質之警戒效果，未來管理處也將朝向分區分路線管理進行規劃。
(中時)
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