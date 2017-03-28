消息人士：川習會4月6至7日佛州登場

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了解內情人士今天告訴路透社，美國總統川普將於4月6日至7日與中國國家主席習近平會談，地點在川普位於佛羅里達州馬拉阿哥（Mar-a-Lago）的度假俱樂部。

這將是川普1月20日就職以來，首度與習近平面對面會談。

川普上個月也曾作東，邀請日本首相安倍晉三到佛州棕櫚灘的馬拉阿哥。1060328

(中央社)