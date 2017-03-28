何妤玟擔任公益大使 呼籲一塊分享愛
何妤玟擔任婦援會2017年公益大使，28日出席記者會，提起與婦援會的緣分，她因購物看到婦援會的募款零錢箱，當了媽媽之後，她更加關心婦幼的議題，回家後主動聯絡婦援會，一口答應擔任公益大使。何妤玟也帶著女兒一起做公益，希望給女兒機會教育。
記者會上，婦援會推出「一塊分享愛，助目睹兒快樂長大」方案，希望幫助家暴目睹兒走出負面影響和創傷。何妤玟育有兩女，她認為父母用字遣詞要小心，因為小孩很敏感，所以家庭氣氛很重要，何妤玟開玩笑說，「在家裡都是爸爸會害怕媽媽！」
何妤玟的好友王俐人到場獻花支持，王俐人當場承諾和婦援會合作，幫忙設計親子勞作課程，讓婦援會服務的受暴婦幼可以一起參加。何妤玟則免費提供50堂瑜珈課程給婦援會服務的受暴婦女，希望幫助她們找回身心的平衡。
(中時)
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