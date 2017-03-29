蕭敬騰想當林熙蕾的男主角 張小燕虧：身高可能不夠
蕭敬騰和林熙蕾私交甚篤，更是林熙蕾女兒「心心」的乾爹，兩人近日受邀上TVBS 56頻道《小燕有約》與主持人張小燕大聊深厚情誼。林熙蕾提到，未來不排斥復出拍電影，蕭敬騰立刻舉手，豪氣自薦要當男主角，卻被張小燕虧「身高可能不夠」。默契十足的兩人現場不時鬥嘴互虧，棚內笑聲不斷。
張小燕憶起第一次訪問蕭敬騰，當時蕭很省話，簡直有語言障礙，讓張小燕直呼「累壞了」，她也讚蕭敬騰寫了一手好字，她今年收到2個親筆寫的春聯，一個是張大春，另一個就是蕭敬騰，頓時讓蕭敬騰十分得意。
林熙蕾聊起老公楊晨的音樂才華，她笑說：「當Rocker是老公一輩子的夢想。」蕭敬騰也連忙補充：「他超自戀的！」蕭敬騰說，曾數度被楊晨暗示想登台拉小提琴，蕭敬騰說：「我用眼神拒絕他了！」一旁的張小燕也嗅出蹊蹺，直呼「原來是當不成Rocker，才找蕭敬騰當女兒乾爹，完成自己的夢想。」
更多精彩內容，請鎖定3月29日晚間11點TVBS 56頻道《小燕有約》。
(中時)
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