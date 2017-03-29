豬哥亮被爆病危 議員友周勝考：他在醫院休養
豬哥亮28日被網友爆料病危，豬哥亮的好友、新北市議員周勝考昨表示：「他在醫院，家屬希望他好好休養。」周勝考去年受羅府千歲王爺托夢說豬哥亮「快不行了」，他趕緊勸豬哥亮就醫接受正規治療，豬哥亮才到醫院開刀。周勝考表示，近期都有跟豬哥亮聯絡、也到病房探視、與豬哥亮說上話，至於網路傳出豬哥亮病逝消息，周勝考說：「個人行為，我不予置評。」被問到豬哥亮是否有機會好轉後重返螢光幕？他卻保守地將此回答保留給豬哥亮家屬，「不代表家屬表達意見，對不起。」
眾多媒體前往台大醫院欲得知豬哥亮現況，臺大醫院設置媒體區，但院方及主治醫生梁金銅昨均未公開出面說明豬哥亮病況。台大醫院外科部病房氣氛禁戒，駐衛警察隊以「休息區保留給病患家屬」為由，欲驅趕在公共區域等候的媒體；護理長一度與媒體發生口角，甚至語帶酸味地人身攻擊：「媒體就是沒腦，他那種人怎麼可能住在小病房，拜託用點腦。」並一度使出調虎離山，向媒體放出假消息，稱豬哥亮在其他樓層病房。但可靠消息指出，豬哥亮確實在外科部病房，而非安寧病房，目前病況應是有穩定住。
(中時)
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