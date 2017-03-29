MLB》華盛頓國民主場開幕戰 由川普開球？

川普2004年3月曾為洋基主場開幕戰開球。(美聯社)

(01:07補充 川普之前開球經驗)華盛頓國民下月4日主場開幕戰，將對決邁阿密馬林魚，到目前為止，球團還沒宣布開球人選。據ESPN.com剛報導，美國總統川普(Donald Trump)，將是可能選項，他正和球隊討論中。而白宮和國民隊未對此報導發表評論。

2010年4月，當時美國總統歐巴馬(Barack Obama)，也曾在國民主場開幕戰投出第一球。川普對開球並不陌生，他曾在2006年在波士頓紅襪隊的芬威球場開球，2004年也為洋基主場開幕戰開球。

(中時電子報)