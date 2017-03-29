SOGO 30周年母親節殺很大 首四日滿3000送300超越周年慶

SOGO忠孝館亞太地區獨賣laura mercier奢華豹紋刷具組，價值8000元、優惠價3800元，限量50組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館日本限定LADUREE 5周年蕾美繆思柔膚香粉，5200元， 限量30組。（SOGO提供）

SOGO復興館PAUL＆JOE15周年貓咪彩妝組，4月7日與日本同步販售，價值5135元、優惠價4950元，加送台灣才有的星巴克貓咪隨行卡，限量30組。（SOGO提供）

太平洋SOGO台北店為慶祝忠孝館30周年，4月6至26日「母親節化妝品暨初夏BEAUTY FAIR」，3館美妝特惠組超過百萬組3.5折起，全國獨家組合增加2成；首四日化妝品/香氛/男士保養單筆滿3000送300抵用券，比周年慶滿6000送600還優，組數和回饋門檻再破紀錄，目標要達6億元、較去年5.4億元增1成。

有「美妝天后宮」稱號的忠孝館，化妝品區200坪擠進45櫃，年度目標創30億元，較去年26.7億元增12％，堪稱全球坪效最高。母親節推出50組全台獨家優惠，加上30周年集團同慶20組獨家組，共有70組獨家組，引領話題。檔期間首四日除了滿3000送300，消費滿3萬9000元最高回饋20％。

其中，包括4月8日限定、4.9折的CLINIQUE水磁場極致夢幻雙瓶組，價值3640元、優惠價1800元，限量50組；亞太地區獨賣laura mercier奢華豹紋刷具組，價值8000元、優惠價3800元，限量50組；日本限定LADUREE 5周年蕾美繆思柔膚香粉，5200元， 限量30組。今年彩妝新品中底妝、粉餅、頰彩、脣彩和彩妝工具都是夯品，第一季M.A.C成長4成，成長幅度最高，BOBBI BROWN成長2成、韓系蘭芝成長15％，也表現出色。

復興館獨家的亮點是PAUL&JOE15周年貓咪彩妝組，4月7日與日本同步販售，價值5135元、優惠價4950元，加送台灣才有的星巴克貓咪隨行卡，限量30組；除了首四日滿3000送300外，18家美妝品牌各有限期好禮加贈，SK-II、雅詩蘭黛等都有。

忠孝和復興兩館，都各有限期滿額送小家電等好禮。忠孝館4月6至9日首四日快樂購卡禮上加禮特別贈，消費滿6萬可2選1的AVIAIR闊風機限量100份，是人氣新品，科技感太空造型、沒有葉片、不會卡塵蟎；復興館4月6日HAPPY GO特別加贈，滿6萬可2選1的日本原裝第一品牌Soil珪藻土地墊，難得出現在滿額禮中。

敦化館去年10月在嬌蘭和la prairie外，增加海洋拉娜、肌膚之鑰、蘭蔻和Sisley，讓貴婦頂級護膚更完整，母親節期間皆推特惠組或療程；4月6日至17日消費滿2萬元有滿額禮外，搭配其他限期或指定優惠，最高回饋17％。此外，忠孝、復興雙館28日至4月16日與敦化館29至4月17日持國泰世華信用卡，當日當館單卡累滿6000元，可兌換5% SOGO購物抵用券，較去年4％高。

(中時)