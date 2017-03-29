男子行跡可疑 白宮附近被捕

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美國特勤局人員今天在白宮附近逮捕一名男子，他帶著包包，而且「言談可疑」，當局已出動爆裂物專家處理。

法新社報導，特勤局官員說，這名男子上午10時15分左右接近制服警員，地點在15街和賓夕凡尼亞大道（Pennsylvania）路口，距離白宮一個街區。

他表示，警方將男子與他的包包分開，把他押上警車，並建立安全區，「包包目前由特勤局保管」。

路透社報導，防爆小組人員正在檢查可疑包包，白宮參觀活動已經暫停，但其他活動持續如常。1060329

(中央社)