蘇格蘭議會挺獨立公投 英國政府說不

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英國正式啟動脫離歐洲聯盟的程序前夕，蘇格蘭議會今天表決通過支持蘇格蘭首席大臣施特金向英國政府正式申請舉行獨立公投，不過英國政府已拒絕就此提議進入協商。

愛丁堡議會以69票贊成、59票反對通過這項動議，回絕英國首相梅伊（Theresa May）的請求；梅伊之前力陳，2014年公投反對獨立，已使這個問題塵埃落定。

法新社報導，施特金（Nicola Sturgeon）說：「我希望英國政府將尊重議會的意願。」

梅伊明天將啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條，展開英國脫離已加入44年之久的歐盟的程序，開啟長達兩年的談判。

路透社報導，蘇格蘭議會通過動議後，英國政府隨即指出，針對蘇格蘭政府在2018年底或2019年初舉辦新的獨立公投的提議，英國政府拒絕進入協商。

英國政府說：「在缺乏我們未來與歐洲的關係，或是獨立的蘇格蘭會是什麼模樣的必要資訊之下，要求蘇格蘭人民做出至關重大的決定，對他們並不公平。」1060329

(中央社)