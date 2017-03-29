蘇格蘭議會挺獨立公投 英國政府說不
英國正式啟動脫離歐洲聯盟的程序前夕，蘇格蘭議會今天表決通過支持蘇格蘭首席大臣施特金向英國政府正式申請舉行獨立公投，不過英國政府已拒絕就此提議進入協商。
愛丁堡議會以69票贊成、59票反對通過這項動議，回絕英國首相梅伊（Theresa May）的請求；梅伊之前力陳，2014年公投反對獨立，已使這個問題塵埃落定。
法新社報導，施特金（Nicola Sturgeon）說：「我希望英國政府將尊重議會的意願。」
梅伊明天將啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條，展開英國脫離已加入44年之久的歐盟的程序，開啟長達兩年的談判。
路透社報導，蘇格蘭議會通過動議後，英國政府隨即指出，針對蘇格蘭政府在2018年底或2019年初舉辦新的獨立公投的提議，英國政府拒絕進入協商。
英國政府說：「在缺乏我們未來與歐洲的關係，或是獨立的蘇格蘭會是什麼模樣的必要資訊之下，要求蘇格蘭人民做出至關重大的決定，對他們並不公平。」1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。