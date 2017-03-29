日本改革工作方式 將首次立法限制加班
共同社報導，日本政府今天舉行工作方式改革實現會議，彙總了改革實行計劃。目的在於即使在人口減少的情況下也能提高生產效率，建立能夠選擇多樣、靈活工作方式的社會。
實行計劃內容包括引入帶懲罰措施的加班時間限制方案和實現「同工同酬」，消除正式員工與非正式員工間不合理的待遇差距等。這是首次為加班時間設置限制，也為長年有待解決的長時間勞動和改善非正式員工的待遇邁出一步。
因交由企業和勞動者自主決定的情況較多，這項計劃能否切實帶動個人消費和提高生產效率仍面臨挑戰。
日本首相安倍晉三在會議上表示：「如果實行計劃不能使相關法案獲得通過的話，那就僅是紙上談兵、畫餅充飢。政府的作用極為重要。」他作出指示要求儘早提出法案。
厚生勞動相的諮詢機構勞動政策審議會將彙總修正案，並於年內提交給國會。最快可於2019年春季開始依次施行。
關於成為最大焦點的加班時間限制問題，實行計劃在寫明時間上限為每月45小時，每年360小時的同時，還設定了繁忙期的特別上限，單月不超過100小時。如果繁忙期持續2至6個月的話，每月平均不超過80小時，每年加班上限720小時。
另一方面，汽車司機、建築工人和醫生擁有5年的緩衝期。5年後開始將司機的加班時間上限設定為每年960小時。建築工人在災害發生時從事修建臨時住宅等恢復、重建等工作的情況下，不適用繁忙期上限。醫生的加班時間限制以2年後做出最終結論為目標。研究開發人員不包括在內。
「同工同酬」寫入了去年12月份彙總的方針草案之中。為了避免發生派遣職工向派遣企業要求同一報酬，但因工作單位變化出現工資下跌的情形，如與派遣企業達成充分待遇協議情況的話，可以視為例外。
為了推進多樣化的工作方式，計劃還列入了普及促進居家工作、副業和兼職等內容。1060329
(中央社)
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