梅西禁賽4場 阿根廷世足出線告急

我要評比

梅西因侮辱裁判，被禁賽4場，阿根廷世足晉級之路蒙上陰影。(美聯社資料照)

(02:20補充 世足南美資格賽晉級賽制)國際足協(FIFA)昨晚宣布，阿根廷球星梅西(Lionel Messi)因侮辱裁判，將禁賽4場，和罰款1萬瑞士法郎(約30.5萬新台幣)。這個裁罰讓阿根廷在世足資格賽的出線之路蒙上巨大陰影。

2018年俄羅斯世足賽南美洲資格賽，阿根廷以22積分位居第3，只領先排名第6的智利2分，而阿根廷還有5場比賽要打，梅西將缺席其中4戰。如果阿根廷下降3個名次，將無法晉級世足賽。

南美洲資格賽前4名直接晉級世界盃32強會內賽，第5名要和大洋洲冠軍踢主、客各1場洲際附加賽爭1席。梅西被禁賽4場，從阿根廷今凌晨對陣玻利維亞的比賽開始執行。

(中時電子報)