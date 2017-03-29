梅西禁賽4場 阿根廷世足出線告急
(02:20補充 世足南美資格賽晉級賽制)國際足協(FIFA)昨晚宣布，阿根廷球星梅西(Lionel Messi)因侮辱裁判，將禁賽4場，和罰款1萬瑞士法郎(約30.5萬新台幣)。這個裁罰讓阿根廷在世足資格賽的出線之路蒙上巨大陰影。
2018年俄羅斯世足賽南美洲資格賽，阿根廷以22積分位居第3，只領先排名第6的智利2分，而阿根廷還有5場比賽要打，梅西將缺席其中4戰。如果阿根廷下降3個名次，將無法晉級世足賽。
南美洲資格賽前4名直接晉級世界盃32強會內賽，第5名要和大洋洲冠軍踢主、客各1場洲際附加賽爭1席。梅西被禁賽4場，從阿根廷今凌晨對陣玻利維亞的比賽開始執行。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。