北美「挺吳」後援會名單曝光
美國和加拿大的重量級國民黨人士決定組成「北美洲台灣同鄉吳敦義後援會」，力挺吳敦義角逐國民黨黨主席。
據本報記者獨家所獲得的資料顯示，這個以國民黨在美國「台聯會」為主要班底的「北美洲台灣同鄉吳敦義後援會」，包括了活躍於美、加各大僑社的國民黨海外「大咖」巫和怡、林遠、王福權、范揚盛、葉宏志、黃泰生、牟呈華、鄭光志、王維、高啟正、蔣天鐸等，聲勢驚人。
據負責聯繫的人士指出，「基於時間的緊迫，這只是第一階段工作，我們先從正式成立北美洲台灣同鄉吳敦義後援會開始。真正的第二階段工作將會在完成連署工作之後在僑社展開。我們希望在全美國的主要僑社都能發揮影響力。我們最終的希望就是讓國民黨能繼續在台灣走下去、要更寬廣的走下去。」
本報記者掌握的「北美洲台灣同鄉吳敦義後援會」名單計有：波士頓：馬滌凡、白剛；康乃狄克：孟玄、劉靜；紐約：范揚盛、高學淵、蕭貴源、李信輝、孫運悌；華府：林遠、陳惠青、巫和怡、王福權、饒世永；佛州：于文孝、譚雲萍、任明玥；芝加哥 ：楊朝湖、郭正崇、顧正彥、周賢孟；底特律：何啟建、張正義、侯玉齡、徐鳳謙、李易儒、倪叕、顏毓萍、譚立德、吳維聰、吳永潔；休士頓 ：葉宏志、 王敦正 、黃泰生、鄭長祥；達拉斯 ：牟呈華、宋宏一、鍾依玲、程家昌；舊金山： 鄭光志、呂玉貞、黃偉悌、王維；洛杉磯：高啟正、蔣天鐸、孫浩倫、朱碧雲、劉永文、廖介民、謝宗煌、李秉信、吳程遠、蘇秋芸；加拿大：金聲白。
據指出，海外國民黨黨員最多的洛杉磯僑社即將於近日召開記者會宣布正式成立「北美洲台灣同鄉吳敦義後援會」。
(中時電子報)
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