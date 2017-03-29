半夜惡火 獨居老翁遭燒死

半夜惡火獨居老翁遭燒死。（楊漢聲翻攝）

老翁來不及逃生慘死屋內。（楊漢聲翻攝）

花蓮縣光復鄉成功街一戶木造鐵皮平房，28日深夜22時許突傳出火警，由於是木造平房火勢一發不可收拾，雖然消防隊員及時趕到，將火勢撲滅，但清理火場時發現，87歲的江姓獨居長者已被燒死在屋內，警消初步勘驗，發現屋內變電箱爆開，不排除是電線走火才會釀成這場悲劇。

(中時)