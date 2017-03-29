美研究人員：北韓可能準備核試

緊盯北韓動態的美國研究人員表示，衛星影像顯示，平壤當局可能準備進行地下核子試爆。

美聯社報導，研究人員在「北緯38度」（38 North）網站的撰文指出，這些影像上週末於北韓東北部豊溪里拍攝。北韓先前已在豊溪里進行過5次核試。

影像顯示，在一處隧道入口有車輛或是裝置拖車，以及可能是用來啟動試驗及搜集資料的通訊電纜。目前沒有明確的核子裝置證據或其他指出核試時間點的任何事物。1060329

(中央社)