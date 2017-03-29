《時來運轉》勇士尬馬刺 板凳是關鍵
勇士明(30)日上午9點30分，將到馬刺主場踢館。勇士目前打出了一波七連勝，這波連勝中讓我唯一的感覺就是，少了杜蘭特（Kevin Durant）後的勇士，還是能打出聯盟霸主的氣勢。雖然很多人對於勇士的觀戰焦點，就是注重他們能否在本季討回他們失去的聯盟王者之位，但我認為，現在的勇士首重的課題是如何強化他們的板凳陣容。畢竟，如何使勇士的板凳，在場上沒有柯瑞（Stephen Curry）的日子下，學習「守成勝果」以及「追分成功」，將會攸關勇士在季後賽能走多遠的關鍵。
馬刺目前也打出了一波五連勝，對於有著「養生戰術」的馬刺來說，這波連勝對馬刺可以說是實屬難得。尤其上役，馬刺在自家主場迎戰「衛冕軍」時，馬刺能夠給與騎士狠狠的痛擊。也因為這樣的原因，讓我開始感覺，馬刺是否在總教練帕波維奇（Gregg Popovich）的調整調度下，持續朝著他們該有的爭霸之路前進，將會是我們持續觀察的焦點。
本場比賽預估初盤馬刺要讓勇士3.5分，以目前兩軍的氣勢來看，我認為這場西區冠軍戰的前哨戰雙方都會盡全力取勝，但這場比賽的獲勝應該會是取決於主場優勢的關鍵，因此本場比賽看好馬刺獲勝過盤。
(中時電子報)
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