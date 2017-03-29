蘇格蘭議會通過舉行新獨立公投
當地時間28日蘇格蘭議會已投票通過舉行第二次獨立公投，根據結果蘇格蘭首席部長斯特金(Nicola Sturgeon)獲得授權，與英國議會討論舉行公投事宜，預計將在2018年底或2019年初舉行。
蘇格蘭首席部長上周已在議會討論是否要二次公投，但進行一半，就因倫敦發生恐怖攻擊而暫停。蘇格蘭議會最後以69票贊成59票反對通過，支持斯特金向英國國會尋求公投許可，但預料英國國會不會同意。
英國首相梅伊日前斯特金與會面，希望阻止蘇格蘭在脫歐談判期間再度舉行獨立公投。但斯特金表示，公投時間不會受到脫歐談判影響。斯特金宣稱，「獨立公投可讓蘇格蘭人民選擇未來的方向和國家治理方式。」
蘇格蘭在2014年舉行的公投，最後55%民眾因擔心獨立會影響經濟，否決了獨立議案。不過，英國去年公投通過脫離歐盟，大部分蘇格蘭選民支持留在歐盟，因而有聲音再度提出舉行公投，以便日後保留在歐盟。
(中時電子報)
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