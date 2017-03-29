成長迅猛 美無人機年代登場
您知道美國現在有多少無人機(drone)嗎？答案可能讓您大吃一驚。光是向聯邦登記在案的無人機數量，就超過77萬架，其中光是過去3個月內登記的無人機數量就高達10萬，顯示美國的無人機市場正像火箭一般的速度在成長中。
根據CNNMoney報導，聯邦飛航安全管理局FAA昨天公布最新的無人機登記數據，過去15個月以來累計已有超過77萬架，光是今年1月期間在賭城拉斯維加斯的消費電子產品展CES期間，FAA就受理67萬架的無人機登記，創下歷史紀錄。
FAA官員麥可•赫塔(Michael Huerta)在出席FAA的無人機系統年會時指出，「這個數據顯示美國的航空業進入「無人機年代」的新紀元，其成長速度比過去我們所見都要快得多。」
不過無人機的登記相當複雜，以個別的嗜好型玩家來說，不管其擁有多少個無人機，每人只會收到一個身分號碼，而如果是商用的無人機，則是每一架無人機都要分別登記一個身分號碼。因此美國實際的無人機數量遠高於登記數量。
FAA在2015年12月開始強制實施無人機登記作業，預料未來無人機的使用會更加普遍。有機構就預測美國的無人機將會從2016年的110萬架，一路攀升到2021年可望達到355萬架。
(中時電子報)
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