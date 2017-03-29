NBA》何時有女教頭？聯盟主席：越快越好

我要評比

馬刺助教貝姬哈蒙(左1)。(美聯社資料照)

NBA聯盟主席席佛(Adam Silver)昨晚告訴ESPN.com，他認為，聯盟30支球隊中將會出現一位女性總教練，還說希望很快就會發生。

當被問到女性總教練時，席佛說：「肯定會有的。我確定，不用太久就會出現。」席佛並提到，下季將有更多女性裁判，目標是接3季將女判官比率提升到25%。

NBA目前有2位女性助理教練，分別是馬刺的貝姬哈蒙(Becky Hammon)和國王的莉柏曼(Nancy Lieberman)。哈蒙為了成為NBA首位女教頭，拒絕佛羅里達大學女籃隊總教練邀約。

綽號「女魔術」(Lady Magic)的莉柏曼，是前WNBA球員，她2009年曾擔任NBA發展聯盟的總教練，成為第1位執掌男子職業籃球隊兵符的女性總教練。

(中時電子報)