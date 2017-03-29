廢除歐巴馬氣候政策 川普簽行政命令

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美國總統川普今天簽署行政命令，下令廢止前總統歐巴馬多項有關全球暖化規範的政策。環保團體之前已揚言將對簿公堂。

川普政府認為，這些政策傷害鑽油與煤礦業。

這項命令的主要目標是歐巴馬政府時代的潔淨能源計畫。

路透社報導，此一所謂的「能源獨立」行政命令，解除煤礦業者租用聯邦土地的禁令、取消抑制石油和天然氣甲烷排放的規定，並在政策及基礎建設核准決定時，減少氣候變遷和二氧化碳排放的考量比重。

川普在環境保護署（EPA）總部表示：「我正採取歷史性的作法，解除對美國能源的限制、取消政府的干擾，並撤除使工作消失的規範。」川普在台上演說時，站在一旁的還有煤礦工人。1060329

(中央社)