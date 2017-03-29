健保案失敗後 川普民調再創新低
民調公司蓋洛普的最新數據顯示，美國總統川普在推動廢除前任總統歐巴馬的「歐記健保」失敗後，他的民調滿意度再創新低，僅36%。
蓋洛普（Gallup）指出，這份民調在24日-26日進行，也正是國會共和黨人宣布撤除並取代「歐記健保」的行動失敗後，而36%則是川普的支持度再創新低點。川普民調滿意度最高時是46%，當時他剛上任第一週。
作為新手上任，川普入主白宮近70天，他的蜜月期顯然都比他的前任短。蓋洛普的數據顯示，歐巴馬剛上任時近3個月期間，民調支持度都維持在6成以上。
歐巴馬民調滿意度最低時是2011年及2014年，都曾低至38%，而當時川普還曾發推特嘲笑歐巴馬，「為什麼這麼高？」如今，他剛上任沒多久，民調支持度不但已跌破4成，更下探至36%，比歐巴馬的最低支持度還少2個百分點。
而川普競選對手、希拉蕊．柯林頓的丈夫比爾．柯林頓擔任美國總統期間的最低支持度則為37%，川普上任以來創下的低點要比柯林頓還低1個百分點。
蓋洛普長期以來針對美國總統支持度進行每週調查，蓋洛普指出，歷史上來看，每位總統的支持度有起伏是正常現象，且受當時環境及不同議題影響，而川普仍有谷底反彈的可能。
蓋洛普數據顯示，截至目前，川普的最低支持度不是近代共和黨籍總統最差的一個，在這項調查中，尼克森是近代美國共和黨籍總統中，支持度最低的保持者。
尼克森的支持度最低點為24%，小布希的最低支持度為25%，老布希的最低點則為29%，雷根則是35%。
而民主黨的卡特的支持度最低點則是28%，杜魯門則一度低至22%，都曾比川普現在的支持度要低。1060329
(中央社)
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