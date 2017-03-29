NBA》柯瑞家添汪星人 要價11萬

柯瑞家添狗兒子，左為柯瑞太太艾莎。(翻攝艾莎IG)

勇士隊當家球星柯瑞(Stephen Curry)，最近家中多了個新成員，是個出生10周的黃金貴賓犬。牠是柯瑞和妻子艾莎(Ayesha Curry)，上周末花了3800美元(約11萬新台幣)買的。

艾莎說，這隻黃金貴賓犬被兩位女兒取名為「Rookie」。而當初柯瑞願意買下牠，因為Rookie有雙綠色眼睛，和艾莎的眼睛顏色類似。柯瑞家另有黑色貴賓犬「Reza」。

(中時電子報)

新成員「Rookie」(右)和黑色貴賓犬「Reza」(左)相處融洽。(翻攝艾莎IG)