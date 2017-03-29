地鐵設「陽具」座位 讓男生體驗用意是...

墨西哥市地鐵設置一個男性專用的「陽具」座位，希望男乘客坐了之後，可以體會女生被性騷擾的痛苦。(圖片取自out)

身為女性在大眾運輸工具上，遇到性騷擾可真是一件不舒服又難以啟齒的事，而最近墨西哥市地鐵設置一個男性專用的「陽具」座位，希望男乘客坐了之後，可以體會女生被性騷擾的痛苦，甚至免於加害他人。。

墨西哥更拍了一支宣導短片，只見地鐵上的男乘客，坐上這個模擬男性下體部分凸起的陽具，都面露難色，一臉不悅的起身，而周遭乘客並投以異樣眼光，也讓這些男乘客很不舒服。雖然有人嘗試放置衣服再坐上，仍然是徒勞無功。接著身旁的民眾發現座位下面地板上貼上告示：「坐在這裡是不舒服，但這與女士在日常生活面對的性暴力根本沒法比。」短短的一句話發人深省。

墨西哥市每10位女性當中，就有9位是性暴力犯罪的受害人，官方希望藉由這個陽具特別座讓男生了解女性被性騷擾的痛苦，讓大眾重視這問題。

(中時電子報)