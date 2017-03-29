地鐵設「陽具」座位 讓男生體驗用意是...
身為女性在大眾運輸工具上，遇到性騷擾可真是一件不舒服又難以啟齒的事，而最近墨西哥市地鐵設置一個男性專用的「陽具」座位，希望男乘客坐了之後，可以體會女生被性騷擾的痛苦，甚至免於加害他人。。
墨西哥更拍了一支宣導短片，只見地鐵上的男乘客，坐上這個模擬男性下體部分凸起的陽具，都面露難色，一臉不悅的起身，而周遭乘客並投以異樣眼光，也讓這些男乘客很不舒服。雖然有人嘗試放置衣服再坐上，仍然是徒勞無功。接著身旁的民眾發現座位下面地板上貼上告示：「坐在這裡是不舒服，但這與女士在日常生活面對的性暴力根本沒法比。」短短的一句話發人深省。
墨西哥市每10位女性當中，就有9位是性暴力犯罪的受害人，官方希望藉由這個陽具特別座讓男生了解女性被性騷擾的痛苦，讓大眾重視這問題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。