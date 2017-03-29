達成和解 陸中興ZTE移出美貿易黑名單

大陸知名通訊廠商中興ZTE，今正式被美國商務部移出貿易黑名單。（圖/美聯社）

美國商務部（U.S. Commerce Department）今正式將大陸知名的通訊公司、中興通訊（ZTE），從貿易黑名單中移除，一度遭美國政府封殺的大陸電信商中興通訊，在經過將近一年的處罰後，於上幾週與美國官方達成和解，同意支付總金額高達12億美元（約372億台幣）的罰金，換取美國的貿易解禁。重新恢復對美輸入產品的權利。

據路透社（Reuters）報導，與華為、小米相同，近期以來成為全球重要且知名的大陸通訊商中興，在經過一年的貿易禁止懲罰後，前些時候決定與新上任的商務部長羅斯（Wilbur Ross）認罪協商，承認他們過去曾向伊朗輸出被禁止的電子科技零件，透過繳交高達12億美元（約372億台幣）的罰款，換取移出美國貿易黑名單。如今，美國商務部亦正式公告，中興通訊已不再是黑名單成員，可恢復對美貿易的權力。

去年3月份，中興遭美國商務部指控，向伊朗的一家電信營運商提供了數百萬美元的電腦軟、硬體產品，其中包含高通（Qualcomm Inc）和美光科技（Micron Technology Inc）等美商產品，因而違反了美國對伊朗的出口管制政策，被列入禁止貿易和採購名單，大幅重創中興整體的營運和業績。雖去年底曾一度給予臨時解禁許可，但直至今日，中興才真正逃脫禁令名單。

發跡於廣東深圳的中興通訊，1985年由侯為貴創立，專攻業務包含無線通訊、電信設備、手機和相關基地台設備，目前是大陸本土手機前5大品牌，競爭對手包含小米、華為和OPPO等企業，並隨著大陸在全球勢力擴張，中興目前已在160個國家有駐點和供應商，協助各地區改善與建設相關電信網路設備，於1997年在深圳證交所上市、2004年亦在香港證交所掛牌上市，去年出事前，年度營收更首次突破1千億人民幣（約4,400億台幣）大關。

(中時電子報)