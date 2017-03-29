MLB》朴炳鎬驚天致勝轟 吳昇桓2局無安打

韓炮朴炳鎬(左)今轟出熱身賽第5轟。(美聯社資料照)

(06:00更新 加入金賢洙表現)雙城今熱身賽和光芒演出投手戰，靠韓國籍強打朴炳鎬7局下的陽春彈，就以1比0險勝。另外，紅雀韓國「大魔神」吳昇桓，對大都會後援2局無安打、無失分，送出2K，兩隊3比3和局，吳昇桓熱身賽自責分率降到4.50。

右打的朴炳鎬，今先發7棒、打DH，7下面對內角球，推打出右外野全壘打，是熱身賽第5轟，累積47打數，敲出17安，打擊率維持高檔的3成62。光芒阿契(Chris Archer)先發3局，被敲1安，無失分，自責分率降到1.98。

另一場金鶯和勇士之戰，韓國強打金賢洙打先發6棒、守左外野，3打數1安打，打擊率小升到2成59，仍有待加油。勇士雖然拉尾盤，8局下攻3分追平，金鶯9局上拿下致勝分，以5比4險勝。

(中時電子報)