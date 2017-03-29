消費信心衝高 美股甩開陰影勁漲
華爾街股市今天勁漲，終結道瓊工業指數的連8黑，推升的主因是油價上揚以及美國消費者信心創新高，提振投資人信心。
法新社報導，美國3月消費者信心衝上16年新高，而在利比亞供油中斷、有助舒緩供應過剩的憂慮下，油價順勢攀升。
分析師指出，美國總統川普在上週健保改革提案胎死腹中後，把焦點轉向通過減稅，也是股市受激勵的因素。
今天收盤部分，道瓊工業指數終場上漲150.52點或0.73%，收在20701.50點。
標準普爾500指數上漲16.98點或0.73%，收在2358.57點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲34.767點或0.60%，收在5875.141點。1060329
(中央社)
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