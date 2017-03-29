脫歐啟動前 蘇格蘭議會挺二次獨立公投

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英國啟動脫歐前夕，蘇格蘭議會今天正式以68票贊成、59票反對，支持蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）向英國政府要求舉行第二次獨立公投。

施特金表示，蘇格蘭必須決定自己的路。然而，英國政府也已表示，在脫歐程序完成之前，不可能讓蘇格蘭舉行公投。

英國首相梅伊（Theresa May）曾多次說，「現在不是舉行第2次獨立公投的時候。」梅伊昨天特別到格拉斯哥（Glasgow）1家飯店會見施特金，但兩人均固執己見。

梅伊的蘇格蘭大臣孟德爾（David Mundell）曾說，蘇格蘭的公投時間表應該「排入脫歐程序，讓民眾看看英國和歐盟建立怎麼樣的新關係，才能決定是不是需要舉行另一次獨立公投。」

對於蘇格蘭議會投票支持，孟德爾再次強調，「在脫歐過程中舉行獨立公投並不公平」，因為民眾不了解歐盟和英國未來的關係如何。「我們沒有水晶球可以預測脫歐程序要多久。」

施特金在議會投票前說，她不希望和英國政府對立，只希望能「理性討論」。

她表示，「蘇格蘭人民應該有權選擇是要脫歐，而且可能是非常硬脫歐，還是成為一個獨立國家，能走自己的路線，創造真正平等的夥伴關係。」

施特金表示，「我希望英國政府能夠尊重議會的意願，如果如此，我願意秉持誠信進入討論，並願意妥協。」

「然而，如果他們不這麼做，我會在復活節之後回到議會，採取行動，讓議會的意願得以實現。」

梅伊明天將啟動里斯本條約第50條，展開脫歐程序，開啟長達兩年的談判。

預料施特金隨後將啟動「第30章命令」（Section 30），向英國國會遞出公投申請。

蘇格蘭2014年9月曾舉行公投，結果有55%選民反對獨立。但施特金及其支持者主張，英國脫歐公投的結果改變了一切。她表示，當年投票支持留在英國的蘇格蘭人是投票支持英國作為歐盟成員國，但如今情況已非如此。

英國去年6月舉行脫歐公投時，多達62%蘇格蘭人支持英國留在歐盟。1060329

(中央社)