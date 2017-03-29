各地溫暖舒適 東半部偶有雨

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中央氣象局預報，今天水氣略為增加，各地雲量增多，東半部地區及中部以北山區降雨機率略為提高，但整體而言仍為溫暖舒適的天氣型態。

今天各地雲量將稍微增加，其中東半部地區及中部以北山區會有一些短暫降雨，中部以北的平地、宜蘭及南部地區還是能在雲間見到陽光。

高溫部分，由於雲量增多，除了中南部高溫可達攝氏28至30度感受有點熱之外，其他地區將較昨天稍降，約在24至26度，但整體來說各地都是溫暖舒適的。

空氣品質資訊，中南部地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060329

(中央社)