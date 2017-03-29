「結縭」44年 英首相梅伊今簽署脫歐協議書

英國首相梅伊今正式簽署脫歐協議書。（圖/美聯社）

在英國上下兩院議會批准脫歐法案後，首相梅伊（Theresa May）今日正式簽署與歐盟（EU）的「離婚協議書」，將正式啟動與這個「結縭」44年的國際組織分離的程序。從當時脫歐公投出爐至今，已過去9個多月的時間，然而當初因公投補位上台的梅伊，未來恐將才是風暴的開始。

據路透社（Reuters）報導，英國政府於不久前獲得上下兩院國會同時批准脫歐法案後，今日（3/29）正式由首相梅伊簽署，將送將歐盟官方的「離婚協議書」，正式啟動脫歐的正式程序。梅伊告訴議員們，「（我們）做出了這個選擇，如今就該團結一致，未來我將代表英國所有男女老幼、城鎮鄉村的民眾，替他們爭取到最好的結果。」但面對英國急於解決的態度，歐盟各國似乎老神在在，甚至有意拖延至冬季，就是不願輕易放手。

英國與歐盟的關係可回溯至1973年，當初選擇加入，戰後由歐陸6國組成的歐洲經濟共同體（European Economic Community），就是著眼於其成功整合了關稅、農業政策與自由貿易，然而一向有和歐陸若即若離的歷史傳統，英國內部始終對於歐盟整合有不少懷疑聲浪，從加入後第三年開始，陸續出現是否續留歐洲大家庭的公投出現。而最終在不少名人與政界明星促成下，英國在去年震撼全球，對外昭告分手宣言。

歐盟剛剛慶祝完1957年奠定歐洲經濟共同體的羅馬條約，60週年的儀式卻似乎不見英國代表，加上未來包含「分手費」協商、雙方人民與商業權利、簽證、貿易條件等，以法德為首的歐盟恐不會輕易放手，梅伊的談判過程，也可能成為左右她未來任期的最後一根稻草。

(中時電子報)