白天各地溫暖舒適，中南部高溫28度。(本報系資料照)

今天（２９日）清晨，尤其是在竹苗一帶，由於輻射冷卻效應的影響，低溫只有１４度，感受依舊偏涼，其他地區低溫上升一些，大約１６至２０度；白天高溫部分，由於雲量增多，除了中南部高溫可達２８至３０度感受有點熱之外，其他地區約２４至２６度，但整體來說各地都是溫暖舒適的。

根據中央氣象局資料顯示，今天各地雲量將稍微增加，其中東半部地區及中部以北山區會有一些短暫降雨，中部以北的平地、宜蘭及南部地區還是能在雲間見到陽光。

週四（３０日）各地為多雲到晴的天氣，氣溫方面溫暖舒適，中南部高溫達２８至３０度，會有一點熱的感覺，不過週五（３１日）開始天氣將有明顯變化，請大家留意。

鋒面預計將在週五通過，隨後大陸冷氣團南下，水氣明顯增多，中部以北及東北部地區降雨明顯，可能有陣雨或雷雨發生，南部及花東地區亦有短暫陣雨，全臺各地不排除會有較大的雨勢發生。

空氣品質方面，今天中南部地區地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)