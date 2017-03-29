川普簽行政命令 廢除歐巴馬氣候政策

美國總統川普（Donald Trump）28日簽署行政命令，下令廢止前總統歐巴馬多項有關全球暖化規範的政策。(圖片取自美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）28日簽署行政命令，下令廢止前總統歐巴馬多項有關全球暖化規範的政策，認為這些政策傷害鑽油與煤礦業，為了促進國內石化能源生產，下令暫停、廢止或重新檢討多項控制全球暖化速度的政策。此舉當然也引發許多環保團體的抨擊，認為這等於讓前總統歐巴馬主導的環保政策大開倒車。

川普當日視察環保署簽署「能源獨立行政命令」，解除煤礦業者租用聯邦土地的禁令，其中包括取消歐巴馬時代的「清淨電力計劃」抑制石油和天然氣甲烷排放的規定，並在政策及基礎建設核准決定時，減少氣候變遷和二氧化碳排放的考量比例。

川普在環境保護署（EPA）總部表示：「我正採取歷史性作法，解除對美國能源的限制、減少政府的干擾，並撤除使工作消失的規範。」川普表示這是為了讓美國再度富有，並能結束打擊煤礦業以及結束扼殺工作機會的規範，有助於刺激經濟發展，創造就業機會。

(中時電子報)