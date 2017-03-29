啟動脫歐 英國首相簽署信函
英國首相梅伊（Theresa May）辦公室出示的照片顯示，梅伊今天簽署歷史性的信函，將在明天交給布魯塞爾當局時啟動英國脫離歐洲聯盟程序。
法新社報導，照片中的梅伊坐在一面英國國旗以及首任首相華波爾（Robert Walpole）的肖像前，神情平靜地簽署要讓英國脫歐的信函。
這封信將從首相官邸所在的唐寧街10號（10 Downing Street）帶往布魯塞爾，由英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）於明天格林威治標準時間大約11時30分（台灣時間29日晚間7時30分）左右，遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。1060329
(中央社)
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