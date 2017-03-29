2017 MLB戰國風雲之1—美東火藥庫 紅襪強大如昔

今年紅襪補進左投塞爾，實力有增無減。（美聯社資料照）

連百年無冕的小熊去年都能打破「山羊魔咒」登基，還有什麼是不可能的？2017年大聯盟例行賽將於台北時間4月3日開打，中時電子報即日起以系列報導分析各區態勢，以饗讀者，首先為被譽為「火藥庫」的美聯東區。

美東去年維持高競爭力的優良傳統，除光芒外其餘4隊勝率均超過5成，3隊打入季後賽。今年紅襪補進左投塞爾（Chris Sale），實力有增無減；金鶯維持平盤，藍鳥火力稍減，新人崛起的洋基則找回「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）。可以說，本區除了光芒之外，4隊都有前進季後賽的本錢。

紅襪右外野手貝茲，去年美聯MVP票選榮膺「榜眼」。（美聯社資料照）

一、波士頓紅襪（上季93勝69敗，分區系列賽0比3負印地安人）

「精神領袖」歐提茲（David Ortiz）引退，當然是一大損失，不過「紅襪國度」的陣容實在太過完整。右外野手貝茲（Mookie Betts）去年美聯MVP票選榮膺「榜眼」，已成為新一代領袖；左外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）去年僅105打數已令人驚豔，今年還有機會競爭美聯新人王。

先發投手更是紅襪國度的最大優勢，除了波塞洛（Rick Porcello）、普萊斯（David Price）兩大賽揚獎強投，今年又加入連5年美聯賽揚獎票選都擠入前5名的塞爾。只要塞爾別像波、普到波士頓後那樣首年水土不服，分區王座幾乎是紅襪的囊中之物，甚至一掃去年分區系列賽遭印地安人橫掃陰影，更上層樓。

藍鳥今年最令人期待的要角，就是經典賽MVP右投史卓曼。（美聯社資料照）

二、多倫多藍鳥（上季89勝73敗，美聯冠軍賽1比4負印地安人）

藍鳥近年以長程炮火著稱，但去年季後現實的是，他們沒有足夠的銀彈能同時留下兩大重炮，最後只能和包提斯塔（Jose Bautista）續約，讓英卡納西昂（Edwin Encarnacion）投奔美聯冠軍印地安人懷抱。

藍鳥今年最令人期待的要角，莫過於甫在經典賽榮膺MVP的右投史卓曼（Marcus Stroman），能否把他帶領美國首次奪冠的身手持續展現在新球季中。不過整體而言，少了英卡納西昂去年的42轟，補進的K.莫拉列斯（Kendrys Morales）、皮爾斯（Steve Pearce）未必能夠頂上，藍鳥戰力略為下滑。

金鶯馬恰多去年敲出生涯新高的37轟。（美聯社資料照）

三、巴爾的摩金鶯（上季89勝73敗，外卡賽負藍鳥）

金鶯去年靠馬恰多（Manny Machado）敲出生涯新高的單季37轟，以及川波（Mark Turmbo）傲視美聯的47轟，得以重返季後賽，可惜1戰就遭藍鳥淘汰出局。名捕韋特斯（Matt Wieters）不復受傷前的身手，今年離隊的衝擊或許不大，但金鶯整個冬天補強靜悄悄，在美東火藥庫可不是個好消息。

洋基捕手G.桑契斯，上季後段的神奇表現，讓人印象深刻。（美聯社資料照）

四、紐約洋基（84勝78敗）

「布朗克斯轟炸機」去年打完上半季僅有5成勝率，罕見在季中就開始清倉重建，包括把「終結者」查普曼交易給小熊，未料一干新秀開始爆發，特別是出賽53場就敲20轟的捕手G.桑契斯（Gary Sanchez），讓洋基在8月打出17勝11敗佳績。儘管最終仍無緣季後賽，但84勝78敗的戰績已令人驚豔。

洋基季後將明星捕手麥坎（Brian McCann）交易至太空人，畢竟他們已經有了桑契斯。儘管自由市場大咖只補進了查普曼與37歲外野手哈利岱（Matt Holliday），有了上季末的農場大爆發，桑契斯和洋基的新球季表現都令人無比期待。

最愛演出爬牆美技的外野手凱麥爾，和光芒續約到2022年。（美聯社資料照）

五、坦帕灣光芒（68勝94敗）

曾是大聯盟「小蝦米吃大鯨魚」的代表性球隊之一，光芒在「後梅登（Joe Maddon，現小熊教頭）時期」又逐漸黯淡，去年戰績68勝94敗為2008年改新隊名以來最差。本月光芒以5350萬美元與最愛上演爬牆美技的中外野手凱麥爾（Kevin Kiermaier）提前續約到2022年，但整體戰力仍難以在美東競爭。

(中時電子報)