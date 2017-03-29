利比亞供應減 油價上漲

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世界油價上揚，主因利比亞減少國內最大油田的供應量，舒緩全球供應過剩的憂慮。

彭博報導，在紐約商品交易所，西德州中級原油5月期貨上漲64美分或1.3%，收在每桶48.37美元，總交易量比百日均線低15%。

倫敦市場北海布倫特原油5月期貨上揚58美分或1.1%，收在每桶51.33美元。1060329

(中央社)