品頭論足首相梅伊的「腿」 英媒挨轟低能

英國每日郵報（Daily Mail）的報導對梅伊（Theresa May）和斯特金（Nicola Sturgeon）的腿品頭論足，被外界嗆翻。(圖片取自英國每日郵報)

英國首相梅伊會見蘇格蘭首席部長斯特金(Nicola Sturgeon)會面，談論重大的英國脫離歐盟及蘇格蘭舉行2次公投議題，但英國每日郵報（Daily Mail）的報導卻走偏，對梅伊（Theresa May）和斯特金（Nicola Sturgeon）的腿品頭論足。斗大的標題更下「她們能使出的最佳武器，那雙腿！」，內容還評論稱梅伊腿併攏，展現強大自信，斯特金腿的腿雖然較短，但較有曲線還翹腳，調情指數較高，具有引誘意圖。

報紙一出引發軒然大波，英國工黨議員哈曼（Harriet Harman ）更不客氣的開炮說：「低能，現在是2017年了！」直指每日郵報頭版歧視和冒犯人。

資深媒體專家康貝爾（Alastair Campbell）更稱每日郵報是完全敗類，呼籲大眾若看見每日郵報，不如將它撕毀。

而這也不是每日郵報第一次被嫌棄報導，英文版維基百科編輯之前更投票通過，認為《每日郵報》（DailyMail）「普遍不可靠」為由，原則上不得再引用其報導作為參考資料。

不過首相梅伊對此反應則是一笑置之，她對媒體說：「你會注意到我今天穿著褲子！」

她也無奈地說：「政治生涯中，我經常發現，我所穿的東西，尤其是我的鞋子，一直是人們關注的一個問題。」

(中時電子報)