川習會 習近平不住川普私人俱樂部

美國總統川普與中國國家主席習近平將於下週會面，不同於日本首相安倍晉三日前與川普會面時下榻川普的馬阿拉哥俱樂部，習近平選擇離川普車程約15分鐘的海景度假村。

「川習會」下週將舉行，國務院一名資深官員在下午的電話簡報會中間接證實。這名資深官員說，國務卿提勒森本無法出席原訂於4月5日至6日舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議，原因是習近平屆時將訪問美國，而提勒森已安排參與「川習會」。

為了「川習會」，北約外長會議改期，28國後來協調出提前一週、將於3月31日在布魯塞爾舉行，也因此，提勒森得以安排這週出訪土耳其及比利時。

而佛州當地報章「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）引述蘭塔納市（Lantana）警長薛勒（Sean Scheller）的話，習近平將於4月6至7日下榻位於川普馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部以南的「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa）。

查詢水棕櫚海灘度假村網站，4月5日至8日已無房可預訂，而平時房價每晚約500美元（約新台幣1萬5000元）起跳；不同於安倍晉三夫婦當時入住川普的馬阿拉哥俱樂部，習近平這次訪美，僅約不到72小時的旋風式與非正式訪問，入住離川普自家俱樂部約15分鐘車程的另一個度假村，而屆時當地的交通管制不難想見將相當嚴格。

薛勒在昨天的記者會上預告外界做好心理準備，屆時習近平與川普將會面的當週，當地交通情況將「非常糟」。

川普馬阿拉哥俱樂部位於蘭塔納市警方管轄區，川普上任9個完整週以來，已於週末回到有「冬季白宮」之稱的自家俱樂部5次，而每趟南下光在維安成本上，就花費美國納稅人3百萬美元預算。

儘管川普過去批評前總統歐巴馬太愛打高爾夫球、浪費美國納稅人錢，但他似乎沒打算改變週末回佛州的安排，並將於下週與習近平在當地會面。1060329

(中央社)