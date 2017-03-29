盜開戶醜聞 美富國銀行欲付3百億和解

盜用客戶資料的美國富國銀行，傳出有意支付罰金取得和解。（圖/美聯社）

知名上市公司、美國富國銀行（Wells Fargo）從去年10月爆發員工盜用客戶資料，擅自在其名下開設存款和信用卡帳戶，引發外界群起攻擊。除了執行長史坦富（John Stumpf）辭職下台外，更被許多客戶一狀告上法院，如今傳出，富國銀行有意透過支付約1.1億美元（約332億台幣）的費用，與眾多原告達成和解，審理此案的法院尚不願證實這項傳聞。

據路透社（Reuters）報導，去年10月爆出多起員工盜用客戶資料，擅自開設存款與信用卡帳戶，藉此達成每季營運目標，引發外界一陣嘩然，執行長史坦富引咎辭職。如今被客戶一狀告上法院的富國銀行，有意與客戶達成和解，透過支付約1.1億美元（約332億台幣）的金額才擺脫多筆客戶官司。目前負責審理的法院尚無正式回應，而協商和解的結果，也將由法院進行最終裁決。

成立於1852年的富國銀行，總部位於加州舊金山，是美國當地知名的銀行集團。不僅多次獲選為「客戶滿意度最佳」的美國銀行，更在2013年擊敗中國工商銀行，成為全球市值最大銀行。公司業務主要在銀行與保險兩大領域，全美有約9千間分行，其股票更是股神巴菲特（Warren Buffett）長期持有並看好的一張，除了美國市場，富國銀行亦在香港與蘇黎世設有地區總部。

富國銀行於醜聞爆發後不久，雖遭數州政府解除合作關係，但亦成功支付約1.9億美元（約573.8億台幣）罰款和賠償金，與聯邦政府及洛杉磯市政府達成和解，如今客戶官司一塊，金額與善後誠意能否被接受，恐將是富國銀行最憂慮的議題。

(中時電子報)