歌舞讓兩岸零距離 壯族三月三桂台同歡
歡樂瀰漫整座城市，每年農曆三月初三在廣西壯族自治區裡，此起彼落的歌舞聲在校園、城鎮、鄉野間響徹雲霄，對他們來說，傳承千百年的「三月三」相當重要，每年的節慶氛圍有時甚至還比春節來的熱鬧。
和少數民族一起過大節，「三月三」兩岸同歡。在2017桂台各民族的歡度晚會上，兩岸同胞同台炫技，不管是壯族舞蹈俐落有節奏的扁擔敲擊聲或是台灣阿美族精彩的牽手舞蹈，精彩的歌舞表演讓全場沸騰，三月三的歡樂氛圍，在晚會上深刻呈現。
「我是一隻小小小小鳥，想要飛卻怎麼樣也飛不高」，歌手趙傳獻唱的經典名曲，更讓現場為之瘋狂，一曲《心想唱歌就唱歌》，台上台下齊聲合唱，氣氛熱烈，此刻在兩岸同胞們的心中，有的只有節慶、歌聲帶來的歡樂。
烏克麗麗響亮的琴聲搭配方言歌曲，歡度晚會表演者之一的花連北濱小學學生在演出前先拜訪了南寧市濱湖路小學，兩校學生在三月三節慶期間，同樣用歌聲與舞蹈來做交流，濱湖路小學以古琴、獨弦琴、苗族傳統舞蹈來迎接台灣來的小客人，北濱小學則以烏克麗麗彈奏出一首又一首的自創歌謠，兩岸小朋友以清脆嘹亮的歌聲、優雅的琴聲，以「歌」會友，很快的拉近彼此距離。
北濱國小師生在校長周春玉表示，北濱小學和濱湖路小學不論是在書法、足球、音樂，甚至是校名上，共同點相當多，周春玉說，今天帶著孩子們出來，希望他們能在不同的地方，能夠看見人家的好，透過別人的好來激勵自己成為更棒的人。
(中時電子報)
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