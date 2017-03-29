戀情總是不長久？其實是你太有魅力啦
速食愛情已漸成社會常態，分分合合家常便飯，但人們總還是渴望一段長久愛情關係，卻往往事與願違，不過其實造成戀情總是不長久的原因，居然有可能是因為你太有魅力？
哈佛大學的一項新研究指出，相較於普通魅力的人，長相出眾者分手更快。研究人員讓兩名女性對其高中畢業紀念冊上的238張男同學照片(年齡17-18歲)進行魅力程度評比，且兩所學校來自兩個不同區域，其中一個區域比較富裕、另一個則為藍領區。隨後，研究人員調查這些男同學，在過去30年來的婚姻狀況後發現，那些被兩名女性評比魅力程度較高的男生，離婚率居然更高、婚姻更為短暫。
先前已有相關研究表明，當人們身處一段認真的婚戀關係時，會減少他人在自己眼中的魅力程度，以維持這段關係，稱做「保護性偏袒」。試著探究背後原因，研究人員想知道，魅力出眾者在談戀愛時是否會有「保護性偏袒」，但在統計分析後得出推論發現，長相出眾者談戀愛時不僅沒有「保護性偏袒」，反而更容易被他人吸引，因此戀情通常不久，也就相當合理了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。