戀情總是不長久？其實是你太有魅力啦。 (達志影像/shutterstock提供)

速食愛情已漸成社會常態，分分合合家常便飯，但人們總還是渴望一段長久愛情關係，卻往往事與願違，不過其實造成戀情總是不長久的原因，居然有可能是因為你太有魅力？

哈佛大學的一項新研究指出，相較於普通魅力的人，長相出眾者分手更快。研究人員讓兩名女性對其高中畢業紀念冊上的238張男同學照片(年齡17-18歲)進行魅力程度評比，且兩所學校來自兩個不同區域，其中一個區域比較富裕、另一個則為藍領區。隨後，研究人員調查這些男同學，在過去30年來的婚姻狀況後發現，那些被兩名女性評比魅力程度較高的男生，離婚率居然更高、婚姻更為短暫。

先前已有相關研究表明，當人們身處一段認真的婚戀關係時，會減少他人在自己眼中的魅力程度，以維持這段關係，稱做「保護性偏袒」。試著探究背後原因，研究人員想知道，魅力出眾者在談戀愛時是否會有「保護性偏袒」，但在統計分析後得出推論發現，長相出眾者談戀愛時不僅沒有「保護性偏袒」，反而更容易被他人吸引，因此戀情通常不久，也就相當合理了。

(中時電子報)