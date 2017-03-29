沒有回頭餘地 英國29日啟動脫歐

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英國29日將啟動脫歐程序，由英國首相梅伊（Theresa May）正式發函通知歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），啟動里斯本條約第50條。

根據里斯本條約第50條，歐盟會員國可以依據本國憲法要求退出歐盟。在確定退出歐盟後，當事國必須通知歐洲理事會，以啟動為期兩年的退出協商。

梅伊今晚與圖斯克、歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）及德國總理梅克爾（Angela Merkel）通電話，確認將要啟動里斯本條約第50條。

她簽署的信函也已準備好，將在英國夏令時間29日中午12時30分（台北時間晚間7時30分），由英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）轉交。

梅伊接著會向國會議員宣布，英國退出歐盟的時間正式邁入倒數。梅伊預料會發表演說，包括強調保障每個公民的權利，務必要有最好的談判結果，英國民眾必須團結一致等。

在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，工黨尊重離開歐盟的決定，會監督未來政府「每一腳步」。

以下是英國廣播公司（BBC）整理的脫歐重要事件時間表：

2017年3月29日：英國啟動里斯本條約第50條。

2017年4月29日：歐盟領袖（除去英國）召開特別高峰會，通過英國脫歐談判指導方針。

2017年5月：歐盟執委會公布談判指導方針，或許會透露英國和歐盟的未來貿易協定談判是否要同步進行。

2017年5月/6月：開始談判。

2017年4月、5月：德國國會選舉。

2017年秋天：英國政府預期推動「大廢除法案」，廢止1972年國會通過的「歐洲共同體法案」，未來歐盟的法律不再凌駕於英國法律之上。

2018年10月：完成談判的目標期限。

2018年10月至2019年3月：英國國會、歐洲理事會和歐洲議會進行投票。

2019年3月：英國正式退出歐盟。（談判時間可以拉長，但必須有歐盟27個會員國同意。）1060329

(中央社)