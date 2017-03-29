沒有回頭餘地 英國29日啟動脫歐
英國29日將啟動脫歐程序，由英國首相梅伊（Theresa May）正式發函通知歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），啟動里斯本條約第50條。
根據里斯本條約第50條，歐盟會員國可以依據本國憲法要求退出歐盟。在確定退出歐盟後，當事國必須通知歐洲理事會，以啟動為期兩年的退出協商。
梅伊今晚與圖斯克、歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）及德國總理梅克爾（Angela Merkel）通電話，確認將要啟動里斯本條約第50條。
她簽署的信函也已準備好，將在英國夏令時間29日中午12時30分（台北時間晚間7時30分），由英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）轉交。
梅伊接著會向國會議員宣布，英國退出歐盟的時間正式邁入倒數。梅伊預料會發表演說，包括強調保障每個公民的權利，務必要有最好的談判結果，英國民眾必須團結一致等。
在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，工黨尊重離開歐盟的決定，會監督未來政府「每一腳步」。
以下是英國廣播公司（BBC）整理的脫歐重要事件時間表：
2017年3月29日：英國啟動里斯本條約第50條。
2017年4月29日：歐盟領袖（除去英國）召開特別高峰會，通過英國脫歐談判指導方針。
2017年5月：歐盟執委會公布談判指導方針，或許會透露英國和歐盟的未來貿易協定談判是否要同步進行。
2017年5月/6月：開始談判。
2017年4月、5月：德國國會選舉。
2017年秋天：英國政府預期推動「大廢除法案」，廢止1972年國會通過的「歐洲共同體法案」，未來歐盟的法律不再凌駕於英國法律之上。
2018年10月：完成談判的目標期限。
2018年10月至2019年3月：英國國會、歐洲理事會和歐洲議會進行投票。
2019年3月：英國正式退出歐盟。（談判時間可以拉長，但必須有歐盟27個會員國同意。）1060329
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範