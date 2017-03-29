薩德惹禍？南韓外交部官網遭駭客攻擊

近日傳出南韓外交部官網不斷受到來自中國大陸的DDos網路攻擊。(G示意圖/達志影像/Shutterstock)

南韓與中國大陸因「薩德」部署引發的矛盾持續發燒，近日又傳出南韓外交部官網不斷受到來自中國大陸的DDos網路攻擊，而部分陸使館官網也出現類似的攻擊情況。

根據南韓《中央日報》報導，南韓外交部發言人鄭俊赫在昨(28日)表示，南韓外交官網和部分陸使館遭到來自中國的DDoS網路攻擊，目前外交部已建立應急處置小組，並未發現有任何損失，但韓方僅能確認這些網路攻擊是來自中國大陸的IP地址，攻擊主體是否真的是中國駭客，還需進一步調查。

不過，韓方認為，因雙方目前因為薩德部署爭議，造成雙方旅遊業重創，兩國間的旅遊消費急遽下降，隨著中國大陸返韓情緒高漲，因此，不排除這些網路攻擊很可能帶有反薩德意味。

(中時電子報)