3月29日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

柯文哲：台灣最大的問題就是...看不順眼就幹掉

台北市長柯文哲在馬來西亞發表演說，直言去蔣化無助台灣社會和諧，現在台灣最大問題就是「我看你不順眼就把你幹掉」，這番話引起綠營圍剿，並指柯是為了選舉才講這些話；柯昨反擊，自己最討厭台灣的標籤政治，對他來說，不見得每件事都要跟民進黨一樣，完全跟民進黨一樣，「那我去參加民進黨就好了。」

豬哥亮、謝金燕重拾父女情

豬哥亮28日傳出癌末病危，去年和他徹底反目的女兒謝金燕三天三夜守在台大醫院病房陪伴，兩人昨日還共同發表聲明，反駁誤傳的烏龍死訊是不實傳聞，謝金燕是豬哥亮與第二任妻子所生的女兒，父女倆糾葛18年，終於破冰重拾父女情。

林全：台積電若出走 產業鏈堪虞

台積電3奈米廠赴美投資傳言不斷，民進黨立委陳其邁昨在立院質詢行政院長林全，政院是否有讓台積電留台做法？林全說，台積電是指標性公司，若3奈米廠不在台灣投資，很可能讓產業鏈發生問題。

蘋果日報

與豬哥亮反目5年 余天盼探病泯恩仇

豬哥亮崛起於秀場，與張菲、余天等綜藝大哥都是當年在秀場認識的朋友，余天在豬哥亮2009年復出時，曾陪豬哥亮赴楊登魁辦公室求情讓他復出，不料2012年豬哥亮離開民視《豬哥會社》，余天後來到民視開《三星報囍》，被報導豬哥亮說節目是自己讓給余天的，導致2人反目5年。昨余天表示這幾天會找時間去台大探望豬哥亮，打算和解，「都老朋友這麼久了，本來就沒什麼事。」

英啟動脫歐 蘇格蘭釀出走

英國首相梅伊今天正式啟動脫離歐盟程序，展開為期2年的脫歐談判。就在梅伊啟動脫歐的前一天，蘇格蘭首席部長斯特金在議會發動獨立公投表決，台灣時間今天凌晨獲議會以69票對59票通過，最快將在後年初再次舉行獨立公投。面對脫歐的嚴峻挑戰和內部分裂的隱憂，梅伊呼籲團結，重申現在不適合討論獨立公投。

牧場餵馬 2歲兒遭咬斷指

一名電視台前購物專家，日前帶兒子到味全埔心牧場遊玩，近兩歲的兒子拿牧草餵馬，右手食指卻被馬咬斷，她在臉書痛訴「為娘太蠢，選了個不及格的親子農場」，指控業者態度消極冷漠。牧場昨出示監視畫面，表示這名母親未遵守告示牌規定，違規讓兒子跨越柵欄餵食；專家和網友也認為這名媽媽無視規定讓兒涉險，「不及格的是媽媽，不是牧場！」

聯合報

年改昨拍板 警消今上街

在年金改革即將進入立法院審議前夕，蔡英文總統昨天拍板定案，有關公教人員退休最低生活保障，就是所謂的樓地板將採取三二一六○元，月退休總額低於此一標準者，將不會砍十八％優惠存款利率。

歐巴馬抗暖化政策 川普今要廢了

美國總統川普廿八日將前往環保署簽署一項行政命令，中止、廢除或檢討前任總統歐巴馬為遏止氣候變遷而採取的多項措施，目的是解除對化石燃料業的法規限制，增加以化石燃料生產的能源。

涉教唆洩密 馬英九一審無罪

立委柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密、加重誹謗罪，台北地院昨天宣判，合議庭認定，沒有證據證明馬要求前檢察總長黃世銘洩密，馬在國民黨考紀會指柯關說，是對可受公評之事的適當評論，判馬無罪。本案可上訴。

自由時報

李明哲遭中國國安單位拘留

前民進黨黨工、關注中國人權的非政府組織工作者李明哲在中國失蹤十日，李妻李凈瑜昨到海基會，請海基會協助轉交藥物與金錢，李凈瑜也證實，李明哲被中國政府國安單位拘留，希望中國方面依文明國家標準，告知以何種罪名拘留或逮捕李明哲，並允許家屬探視。

監院提黨產條例釋憲 立委批黨國餘孽

監察院通過針對「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲，民進黨立委昨痛批監察院「逾越職權」，有違五權分立原則，根本是「撈過界」；立委陳其邁批說，這群監委是「十足的黨國餘孽」，此釋憲案不符「司法院大法官案件審理法」第五條第一項各款要件，黨產條例中的行政機關與監察院適用法律之職權根本八竿子打不到。

日官房長官︰台灣是很重要的夥伴

針對中國抗議日本總務省副大臣赤間二郎訪問台灣，日本內閣官房長官菅義偉廿八日在記者會上說，日台之間有緊密的經濟關係和人員往來，「是很重要的夥伴」，對加強雙方的相互理解具有很大意義。外務大臣岸田文雄也在內閣會議後的記者會上表示，日台間始終維持非政府的實質關係，「中國的批判是沒有理由的」。

(中時電子報)