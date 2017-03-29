巴黎華人遭警擊斃 警局前燭光平和靜坐
一名住在巴黎的華人日前遭警方擊斃，警方及死者家屬對當時情況各執一詞，還待釐清。部分悼念死者的華人昨天與警方起了衝突，今天仍有數百人於警局前靜坐集會，但平和很多。
巴黎人日報（Le Parisien）報導，數百人今晚於巴黎第19區警局前靜坐，多數是華人，他們張開以法語寫成的「警察殺人」、「要公義」布條，點上蠟燭悼念死者。
昨晚也有上百人在警局前悼念死者，但演變成暴力衝突，共35人被警方帶回偵訊，今晚的靜坐則平和很多。
報導引述調查人員不具名消息表示，26日晚間，有人通報警察說一名男子持刀在公共區域走動，警員抵達公寓樓下時，看到56歲的當事人在陽台上朝他們叫罵，屋裡還有孩子哭叫聲。
警方消息說，當門一打開，這名華人就攻擊其中一名警員，剪刀滑落，傷到警員腋窩處，另一名警員接著開槍擊中當事人。
當事人女兒則說，她父親當時正在料理一條魚，手上還拿著處理魚肉的剪刀，警察破門而入後很快就開槍，父親就倒在地上了。
根據報導，死者的5名子女中，有4人當時在場，全國警察督察署（IGPN）已聽取他們的證詞，警察局長卡杜（Michel Cadot）也於傍晚與華人社群代表會面。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。