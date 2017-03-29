巴黎華人遭警擊斃 警局前燭光平和靜坐

一名住在巴黎的華人日前遭警方擊斃，警方及死者家屬對當時情況各執一詞，還待釐清。部分悼念死者的華人昨天與警方起了衝突，今天仍有數百人於警局前靜坐集會，但平和很多。

巴黎人日報（Le Parisien）報導，數百人今晚於巴黎第19區警局前靜坐，多數是華人，他們張開以法語寫成的「警察殺人」、「要公義」布條，點上蠟燭悼念死者。

昨晚也有上百人在警局前悼念死者，但演變成暴力衝突，共35人被警方帶回偵訊，今晚的靜坐則平和很多。

報導引述調查人員不具名消息表示，26日晚間，有人通報警察說一名男子持刀在公共區域走動，警員抵達公寓樓下時，看到56歲的當事人在陽台上朝他們叫罵，屋裡還有孩子哭叫聲。

警方消息說，當門一打開，這名華人就攻擊其中一名警員，剪刀滑落，傷到警員腋窩處，另一名警員接著開槍擊中當事人。

當事人女兒則說，她父親當時正在料理一條魚，手上還拿著處理魚肉的剪刀，警察破門而入後很快就開槍，父親就倒在地上了。

根據報導，死者的5名子女中，有4人當時在場，全國警察督察署（IGPN）已聽取他們的證詞，警察局長卡杜（Michel Cadot）也於傍晚與華人社群代表會面。1060329

(中央社)