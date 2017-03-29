取締開車滑手機 英警察這招太好用
為了抓到邊開車邊使用手機、危害用路人安全的危險駕駛，英國警察想出奇招，就是搭乘著名的紅色雙層巴士抓人。
英國著名的街景之一就是來回穿梭的紅色雙層巴士，但警察發現巴士的第二層還有別的用途，坐在上面居高臨下監視駕駛，視野相當好。
德翁郡（Devon） 普利茅斯（Plymouth）的警察最先採用這種作法，派一組警察天天搭公車。他們在制高點可以觀察駕駛是否使用手機，或從事其他危害危險駕駛行為，接著通知在地面巡邏的同事進行臨檢。
這種奇招在一個週末就逮到超過130名危險駕駛。其中有人邊開車邊講電話，有人沒繫安全帶，還有人超速。
有一名警察才剛走上巴士第二層坐下，就發現有一名駕駛邊開車邊發簡訊，時間長達10秒鐘。
警官呂艾林（Andy Llewellyn）表示，「從雙層巴士看下去，很容易發現駕駛把手機放在膝蓋上使用。用這種方法，可以把警力最大化。」
他表示，「民眾沒有意識到，開車不專心其實是容易發生事故的原因。」
從3月1日起，在英國邊開車邊使用手機的每案罰款已經翻倍來到200英鎊（約新台幣7800元）。1060329
(中央社)
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