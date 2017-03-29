五月天開唱前晚湧現「排隊動物」 阿信曝最佳位置在這....
五月天今晚將在大安森林公園舉辦成軍20周年演唱會，由於現場座位有限，導致開唱前晚聚集數百位民眾席地而坐，縱使唱片公司再三呼籲不接受夜排行為，但仍無法約束所有人，對此阿信在臉書發文「任何的位置，都是最好的相遇」。
回到最初的起點大安森林公園，舉辦演唱會與五迷同歡，讓五月天可說是備感緊張，由於知道位置有限無法與所有歌迷見面，阿信更在臉書寫道「想像你在某個城市，某片星空，某片草地，某個學生宿舍或公寓？你是獨自戴上耳機，或與好友放聲同歌」，意謂無論今晚以何種心境、身處何處唱著首首充滿回憶的歌，只要彼此的心在一起，任何的位置都是最好的相遇。
阿信最後更表示，雖然20年前彼此互相不認識，但是20年後相識齊聚一堂，但他而言就是最美好的事情，更不忘與歌迷相約今晚相見，短短一篇文章觸發歌迷所有回憶，也吸引上萬人按讚。
(中時電子報)
關鍵字：五月天
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